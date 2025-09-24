В Ростове рискует упасть старейший памятник города — Александровская колонна

фото: Соцсети

Местные жители беспокоятся о состоянии самого старого памятника Ростова — Александровской колонны. Колонна небезопасно накренена в сторону, и в один день может упасть и покалечить людей.— Хотя, она может стать очередной Пизанской башней, что тоже неплохо, — рассказывает в социальных сетях жительница Ростова.Люди, которым небезразличен памятник, попросили проверить его состояние. Вскоре поступил ответ администрации. В нем было сказано, что обследование технического состояния Александровской колонны будет произведено до 17 октября 2025 года.Александровская колонна — это объект культурного наследия местного значения. Он был открыт в Нахичевани-на-Дону в 1894 году. Эта колонна — единственный дореволюционный памятник Ростова, который не демонтировали в советское время.Монумент, полный величия, был посвящен 25-летию с начала царствования Александра II. Он предстает перед нами 11-метровой колонной из цельного гранита. На ее верхушке располагается герб России.Памятник спроектировал нахичеванский архитектор Николай Дурбах, а изготовлен он был в мастерской Сильвестро Тоннито. Изначально он имел название «Памятник Александру II от нахичеванских армян».После прихода советской власти монумент не снесли. Были демонтированы только памятные таблички и двуглавый орел. Гордую птицу вновь поместили на колонну вместе с памятными досками после реконструкции в 1994 году. «В память XXV-летия славного царствования Императора Александра II» и «От Нахичеванского на Дону армянского общества 25·IX·1894» — гласили надписи.На данный момент колонна — объект культурного наследия, который неумолимо тянется к земле и может разрушиться в любой момент.