Дмитрий Дибров назвал два условия, после которых он согласился развестись с женой

Фото: СоцСети

Дмитрий Дибров назвал два условия, при которых он готов развестись с женой. Об этом сообщила Полина Диброва в одном из интервью.Напомним, более месяца назад Полина и Дмитрий Дибровы объявили о расставании. Поводом послужила измена многодетной мамы с бизнесменом и мужем своей подруги Романом Товстиком. После этого в сети разгорелся настоящий скандал. Люди начали обвинять Диброву за ее поступок.В интервью она рассказала, что Дмитрий предложил после объявления о разводе.- У нас были долгие переговоры. И он сказал: «У меня есть два условия, и я тебя отпущу. Первое условие, что ты лично сама подаешь на развод. А второе, что ты сама разговариваешь с детьми и сообщаешь о своем решении», — призналась Диброва.Многодетная мама решила сообщить новость о разводе детям по отдельности.- Илюшка заплакал. Он заплакал, и я увидела в его глазах страх. Он просто не понимал. Ему стало страшно за меня. Я увидела в его глазах это и попыталась объяснить: «Илюша, наоборот, у тебя будет два дома. Будет еще больше семья, возможно. Все будет хорошо», - добавила Диброва.Сейчас пара старается поддерживать хорошие отношения.