Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Дмитрий Дибров назвал два условия, после которых он согласился развестись с женой

Дмитрий Дибров назвал два условия, после которых он согласился развестись с женой
Дмитрий Дибров назвал два условия, при которых он готов развестись с женой. Об этом сообщила Полина Диброва в одном из интервью.

Напомним, более месяца назад Полина и Дмитрий Дибровы объявили о расставании. Поводом послужила измена многодетной мамы с бизнесменом и мужем своей подруги Романом Товстиком. После этого в сети разгорелся настоящий скандал. Люди начали обвинять Диброву за ее поступок.
В интервью она рассказала, что Дмитрий предложил после объявления о разводе.

- У нас были долгие переговоры. И он сказал: «У меня есть два условия, и я тебя отпущу. Первое условие, что ты лично сама подаешь на развод. А второе, что ты сама разговариваешь с детьми и сообщаешь о своем решении», — призналась Диброва.

Многодетная мама решила сообщить новость о разводе детям по отдельности.

- Илюшка заплакал. Он заплакал, и я увидела в его глазах страх. Он просто не понимал. Ему стало страшно за меня. Я увидела в его глазах это и попыталась объяснить: «Илюша, наоборот, у тебя будет два дома. Будет еще больше семья, возможно. Все будет хорошо», - добавила Диброва.

Сейчас пара старается поддерживать хорошие отношения.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.