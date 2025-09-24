Власти Волгодонска расторгли договор с компанией-подрядчиком из Карелии

Фото: Соцсети

Власти города Волгодонска расторгли договор с компанией-подрядчиком из Карелии из-за неисполнения ею контрактных обязательств. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Леонова.Зимой 2025 года администрация провела тендер на ремонт дорожного полотна по улице Чибисова в станице Романовской. Индивидуальный предприниматель из Карелии выиграл конкурс, и с ним было подписано соглашение. Согласно договору все работы должны были быть завершены к 30 июня 2025 года.Однако, к августу текущего года подрядчик так и не начал выполнять условия контракта. В связи с этим городская администрация решила аннулировать договор и направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).После рассмотрения жалобы ФАС включила карельского предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков. Это решение означает, что в течение следующих двух лет он не имеет права принимать участие в тендерах на строительство и ремонт дорог.