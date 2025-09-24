Фото: нейросеть

В Ростовской области нарушения в шахте «Садкинской» так и не были устранены после обвала, сообщает сайт Росгвардии.Согласно предписанию отдела государственного контроля, шахту должны были привести в порядок с 26 августа по 19 сентября. Однако внеплановая проверка объекта топливно-энергетического комплекса выявила, что два из предписанных нарушений остаются неустранёнными.В связи с этим были составлены протоколы об административных правонарушениях как в отношении должностного, так и юридического лиц.Напомним, крупное ЧП с обрушением произошло 15 апреля. Под завалами оказались 75 шахтёров. Почти сутки в завале находились двое человек. К счастью, операция по их спасению завершилась успешно. Шахтёров подняли на поверхность, и на момент спасения их состояние было удовлетворительным.