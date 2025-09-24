Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области нарушения в шахте «Садкинской» так и не были устранены после обвала

В Ростовской области нарушения в шахте «Садкинской» так и не были устранены после обвала
В Ростовской области нарушения в шахте «Садкинской» так и не были устранены после обвала, сообщает сайт Росгвардии.

Согласно предписанию отдела государственного контроля, шахту должны были привести в порядок с 26 августа по 19 сентября. Однако внеплановая проверка объекта топливно-энергетического комплекса выявила, что два из предписанных нарушений остаются неустранёнными.

В связи с этим были составлены протоколы об административных правонарушениях как в отношении должностного, так и юридического лиц.

Напомним, крупное ЧП с обрушением произошло 15 апреля. Под завалами оказались 75 шахтёров. Почти сутки в завале находились двое человек. К счастью, операция по их спасению завершилась успешно. Шахтёров подняли на поверхность, и на момент спасения их состояние было удовлетворительным.
Фото: нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.