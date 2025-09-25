Новости
На юге Ростовской области до песка высохла небольшая река Хомутец

В Зерноградском районе Ростовской области небольшая речка Хомутец сильно высохла. Фотографии иссохшего русла, сделанные жителями поселка Экспериментального, были отправлены в редакцию DonDay 24 сентября.

С весны 2025 года река Хомутец в районе поселка Экспериментального регулярно пересыхает. Местные жители отмечают, что насыпной мост разделяет реку на две части. С одной стороны моста еще можно увидеть воду, пусть и немного, а с другой река высохла практически полностью.

Ранее Министерство природных ресурсов объясняло причину обмеления рек в Ростовской области. Из-за интенсивной засухи в текущем году почва не получила достаточного увлажнения, что привело к снижению уровня воды в реках, а в некоторых случаях – и к полному их пересыханию.

Стоит подчеркнуть, что обмеление реки может спровоцировать серьезные экологические и экономические последствия. Многие виды флоры и фауны, обитающие в реке, рискуют исчезнуть, а местные жители могут испытать трудности в сельском хозяйстве и обеспечении водой.
Фото: Donday
