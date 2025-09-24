Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области крупный пожар охватил малярный цех

В Ростовской области крупный пожар охватил малярный цех

В Ростовской области зафиксирован крупный пожар, вспыхнувший в помещении малярного цеха. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщается, что инцидент случился в городе Батайске, по адресу: улица Промышленная, дом 25 приблизительно в 17:43. Пламя в цеху стремительно охватило значительную площадь, распространяясь на 50 квадратных метров.

Для борьбы с огнем на место происшествия оперативно прибыли пожарные: 18 специалистов и пять единиц специальной техники. Усилиями спасателей возгорание было полностью ликвидировано примерно через два часа после его начала.

По данным представителей ведомства, информация о каких-либо пострадавших отсутствует.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.