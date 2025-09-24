В Ростовской области крупный пожар охватил малярный цех

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области зафиксирован крупный пожар, вспыхнувший в помещении малярного цеха. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.Сообщается, что инцидент случился в городе Батайске, по адресу: улица Промышленная, дом 25 приблизительно в 17:43. Пламя в цеху стремительно охватило значительную площадь, распространяясь на 50 квадратных метров.Для борьбы с огнем на место происшествия оперативно прибыли пожарные: 18 специалистов и пять единиц специальной техники. Усилиями спасателей возгорание было полностью ликвидировано примерно через два часа после его начала.По данным представителей ведомства, информация о каких-либо пострадавших отсутствует.