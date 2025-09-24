Новости
Угрозу атаки БПЛА объявили на всей территории Ростовской области

В Ростовской области вновь зафиксирована опасность, связанная с появлением беспилотников в воздушном пространстве. Уведомление об угрозе было получено 24 сентября приблизительно в 23:24.

Местное управление Министерства чрезвычайных ситуаций обратилось к жителям с настоятельной рекомендацией уйти с открытых мест и спрятаться в помещениях, избегая нахождения возле окон.

Необходимо подчеркнуть, что в ночь на 24 сентября прибрежный населенный пункт подвергся нападению с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Фото: РСЧС
