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На Дону вынесли приговор мужчине, насмерть сбившему 2-летнего мальчика

На Дону вынесли приговор мужчине, насмерть сбившему 2-летнего мальчика
В Миллерово вынесли приговор мужчине, насмерть сбившему 2-летнего мальчика.

Трагический случай произошёл в августе 2016 года. Местный житель сел за руль после употребления спиртного. На машине он выехал на встречную полосу, двигаясь с большой скоростью. В этот момент дорогу переходили пешеходы, среди которых был 2-летний ребёнок. Водитель не успел затормозить и сбил мальчика.

С травмами малыша доставили в ЦРБ Миллеровского района. Но спасти мальчика не удалось. От полученных травм он умер в больнице.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Миллеровский районный суд признал обвиняемого виновным. Ему назначено наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

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