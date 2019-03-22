На Дону вынесли приговор мужчине, насмерть сбившему 2-летнего мальчика



В Миллерово вынесли приговор мужчине, насмерть сбившему 2-летнего мальчика.



Трагический случай произошёл в августе 2016 года. Местный житель сел за руль после употребления спиртного. На машине он выехал на встречную полосу, двигаясь с большой скоростью. В этот момент дорогу переходили пешеходы, среди которых был 2-летний ребёнок. Водитель не успел затормозить и сбил мальчика.



С травмами малыша доставили в ЦРБ Миллеровского района. Но спасти мальчика не удалось. От полученных травм он умер в больнице.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Миллеровский районный суд признал обвиняемого виновным. Ему назначено наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.