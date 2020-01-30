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В Ростовской области вынесли приговор бывшему зампрокурора, насмерть сбившему пешехода

В Ростовской области вынесли приговор бывшему зампрокурора, насмерть сбившему пешехода
В Азовском городском суде вынесли приговор бывшему заместителю прокурора Красносулинского городского прокурора. Налесников обвинялся по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, авария произошла 24 марта 2019 года в селе Кулешовка Азовского района. Налесников сбил пешехода и скрылся с места происшествия. От полученных травм человек скончался.

По данным пресс-службы суда, Налесникова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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