В Ростовской области вынесли приговор бывшему зампрокурора, насмерть сбившему пешехода



В Азовском городском суде вынесли приговор бывшему заместителю прокурора Красносулинского городского прокурора. Налесников обвинялся по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Напомним, авария произошла 24 марта 2019 года в селе Кулешовка Азовского района. Налесников сбил пешехода и скрылся с места происшествия. От полученных травм человек скончался.



По данным пресс-службы суда, Налесникова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.



Приговор суда еще не вступил в законную силу.