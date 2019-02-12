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На Дону осудили пьяного водителя, насмерть сбившего пешехода

На Дону осудили пьяного водителя, насмерть сбившего пешехода
В Ростовской области вынесли приговор водителю, который в состоянии опьянения насмерть сбил пешехода.

ДТП произошло в Гуково 5 мая 2018 года около 18 часов. Пьяный водитель «Лады Ларгус» на улице Свободы потерял управление и сбил мужчину, который шёл вдоль дороги. После происшествия водитель не остановился, а продолжил движение.

Мужчину доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, на следующий день он скончался.

Личность водителя вскоре установили. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям: «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оставление в опасности».

Гуковский городской суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Коме того, подсудимый должен выплатить жене погибшего 471 570 рублей имущественного и морального вреда.

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