На Дону осудили пьяного водителя, насмерть сбившего пешехода



В Ростовской области вынесли приговор водителю, который в состоянии опьянения насмерть сбил пешехода.



ДТП произошло в Гуково 5 мая 2018 года около 18 часов. Пьяный водитель «Лады Ларгус» на улице Свободы потерял управление и сбил мужчину, который шёл вдоль дороги. После происшествия водитель не остановился, а продолжил движение.



Мужчину доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, на следующий день он скончался.



Личность водителя вскоре установили. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям: «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оставление в опасности».



Гуковский городской суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Коме того, подсудимый должен выплатить жене погибшего 471 570 рублей имущественного и морального вреда.