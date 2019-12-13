В Новочеркасске тяжелобольная женщина оказалась в заложниках в своей квартире



Тяжелобольная пенсионерка оказалась в заложниках у собственной квартиры. Инцидент произошел 6 декабря в переулке Баклановском.



Как сообщают в ГО и ЧС, к пожилой женщине пришла соцработница. Она не смогла попасть к подопечной. Та кричала из комнаты, что ей стало плохо и она не может открыть квартиру. На место пришлось вызвать спасателей.



Прибывшие спасатели открыли дверь и вызволили пенсионерку.



С приступом ее отвезли в больницу.