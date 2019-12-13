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В Новочеркасске тяжелобольная женщина оказалась в заложниках в своей квартире

В Новочеркасске тяжелобольная женщина оказалась в заложниках в своей квартире
Тяжелобольная пенсионерка оказалась в заложниках у собственной квартиры. Инцидент произошел 6 декабря в переулке Баклановском.

Как сообщают в ГО и ЧС, к пожилой женщине пришла соцработница. Она не смогла попасть к подопечной. Та кричала из комнаты, что ей стало плохо и она не может открыть квартиру. На место пришлось вызвать спасателей.

Прибывшие спасатели открыли дверь и вызволили пенсионерку.

С приступом ее отвезли в больницу.

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