Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Трехлетний ребенок закрылся в квартире и не открывал отцу дверь в Ростове

Трехлетний ребенок закрылся в квартире и не открывал отцу дверь в Ростове
В донской столице трехлетний малыш не на шутку испугал своих родителей, закрывшись один в квартире. Происшествие случилось 4 декабря в Первомайском районе.

По предварительным данным, отец мальчика выскочил из квартиры, а тот, не теряя времени, защелкнул входную дверь. Когда мужчина вернулся, то не смог открыть дверь и запаниковал. Малыш был один на один с кухонными предметами и электрикой. Пришлось вызывать спасателей.

Как рассказали в городском управлении ГО и ЧС, прибывшие специалисты открыли дверь спецсредствами и пустили отца домой. Мальчик, к счастью, не пострадал.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.