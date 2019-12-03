Трехлетний ребенок закрылся в квартире и не открывал отцу дверь в Ростове



В донской столице трехлетний малыш не на шутку испугал своих родителей, закрывшись один в квартире. Происшествие случилось 4 декабря в Первомайском районе.



По предварительным данным, отец мальчика выскочил из квартиры, а тот, не теряя времени, защелкнул входную дверь. Когда мужчина вернулся, то не смог открыть дверь и запаниковал. Малыш был один на один с кухонными предметами и электрикой. Пришлось вызывать спасателей.



Как рассказали в городском управлении ГО и ЧС, прибывшие специалисты открыли дверь спецсредствами и пустили отца домой. Мальчик, к счастью, не пострадал.