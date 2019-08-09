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В Новочеркасске произошел пожар в квартире: пострадали мужчина и женщина

В Новочеркасске произошел пожар в квартире: пострадали мужчина и женщина
В Новочеркасске произошел пожар в квартире дома на улице Фрунзе. Возгорание случилось около 10 августа 15 часов. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.

По данным портала, пламя начало распространяться в квартире на первом этаже. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали спасателей.
Жителям квартиры удалось спастись. Мужчина выбежал в подъезд, а женщина выпрыгнула из окна. Однако они получили ожоги. Людей госпитализировали врачи «скорой помощи».

На месте возгорания работали спасатели трех пожарных частей. Работники потушили квартиру.

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