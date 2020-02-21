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Ростовским спасателям пришлось взломать дверь квартиры обездвиженной пенсионерки

Ростовским спасателям пришлось взломать дверь квартиры обездвиженной пенсионерки
Пожилой жительнице Ростова-на-Дону понадобилась помощь спасателей. Случай произошёл днём 25 февраля на улице Добровольского.

72-летняя женщина, находясь в собственно квартире, упала и не смогла подняться. Она позвонила дочери и попросила о помощи. Девушка вызвала на место сотрудников «скорой» и вскоре сама приехала. У неё не было ключей, и медики не могли попасть внутрь. Тогда они вызвали спасателей.

По данным городского управления по делам ГО и ЧС, специалисты деблокировали дверь с помощью специального инструмента. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь.

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