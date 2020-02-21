Ростовским спасателям пришлось взломать дверь квартиры обездвиженной пенсионерки



Пожилой жительнице Ростова-на-Дону понадобилась помощь спасателей. Случай произошёл днём 25 февраля на улице Добровольского.



72-летняя женщина, находясь в собственно квартире, упала и не смогла подняться. Она позвонила дочери и попросила о помощи. Девушка вызвала на место сотрудников «скорой» и вскоре сама приехала. У неё не было ключей, и медики не могли попасть внутрь. Тогда они вызвали спасателей.



По данным городского управления по делам ГО и ЧС, специалисты деблокировали дверь с помощью специального инструмента. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь.