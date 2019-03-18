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В Новочеркасске отремонтируют здание автовокзала

В Новочеркасске отремонтируют здание автовокзала
В Новочеркасске отремонтируют помещение автовокзала и благоустроят прилегающую территорию. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Донавтовокзал» Тигран Григорян.

На этот год запланированы ремонт кровли, здания и фасада. В помещении заменят окна. Завершить все строительно-монтажные работы предполагается к 1 ноября 2019 года. На прилегающей территории проведут опиловку деревьев.
- Обновлённое здание автовокзала будет отвечать всем требованиям безопасности и комфорта, - отметил Тигран Григорян. - Есть планы по наведению порядка в коммерческой деятельности на территории вокзала и порядка работы там общественного транспорта по городским и междугородним маршрутам.

Транспортные компании руководство автовокзала планирует привлечь к содержанию территорию. Ежедневно на площадку автовокзала заезжают около 500 автобусов.

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