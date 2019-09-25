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Из-за бесхозной сумки в Ростове оцепили территорию главного автовокзала

Из-за бесхозной сумки в Ростове оцепили территорию главного автовокзала
Оставленная кем-то на главном автовокзале сумка стала причиной оцепления. Инцидент случился 27 сентября на Привокзальной площади.

Проходя мимо люди увидели бесхозную сумку, которую уже долгое время никто не забирал. Бдительные граждане позвонили в полицию и сообщили о находке.

На место немедленно выехали все экстренные службы, которые оцепили территорию автовокзала и приступили к проверке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, опасности оставленная сумка не представляла.

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