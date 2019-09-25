Из-за бесхозной сумки в Ростове оцепили территорию главного автовокзала



Оставленная кем-то на главном автовокзале сумка стала причиной оцепления. Инцидент случился 27 сентября на Привокзальной площади.



Проходя мимо люди увидели бесхозную сумку, которую уже долгое время никто не забирал. Бдительные граждане позвонили в полицию и сообщили о находке.



На место немедленно выехали все экстренные службы, которые оцепили территорию автовокзала и приступили к проверке.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, опасности оставленная сумка не представляла.