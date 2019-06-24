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В Новочеркасске в районе автовокзала ограничат движение грузовиков из-за шума

В Новочеркасске в районе автовокзала ограничат движение грузовиков из-за шума
Фото: Vot69.ru

В районе автовокзала Новочеркасска ограничат движение грузовиков. Запрет вводится из-за жалоб жильцов близлежащих многоквартирных домов.

Вопрос рассмотрели члены комиссии по безопасности дорожного движения на очередном заседании.
- Рассмотрев данный вопрос, было принято решение установить дорожные знаки, оповещающие водителей грузового транспорта об ограничении движения в ночные часы в районе домов №№ 176, 192, 192А по проспекту Баклановскому и дома № 279 по улице Буденновской, - сообщили в городской администрации.

Ограничение вводится с 5 июля. Проезд грузовиков будет запрещен с 21 часа до 6 часов утра.

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