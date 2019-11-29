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«Донавтовокзал» оштрафовали за обрушение потолка в помещении автовокзала Новочеркасска

«Донавтовокзал» оштрафовали за обрушение потолка в помещении автовокзала Новочеркасска
Фото: novocherkassk.net
В Новочеркасске собственника городского автовокзала наказали за ненадлежащее содержание помещения.

На жалобы местных жителей наконец обратили внимание в прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку, в ходе которой выявили нарушение техники безопасности.
- В зале ожидания пассажиров потолок частично обрушен, - рассказали в прокуратуре Новочеркасска. - Периметр помещения под протекающей крышей огорожен предупредительной лентой.

Потолок стал представлять реальную угрозу для посетителей. Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать владельца новочеркасского автовокзала – ПАО «Донавтовокзал» – устранить нарушения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Организация должна восстановить крышу в ближайшее время.

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