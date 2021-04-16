В Новочеркасске объявили общегородской траур по подросткам, погибшим в ДТП
В Новочеркасске 20 апреля объявлен день траура по подросткам, разбившимся в страшной аварии.
В этот день отменят все развлекательные мероприятия и приспустят флаги, сообщили в городской администрации. Кроме того, в школах усилят профилактические меры. Родителям погибших окажут помощь в организации похорон.
Ранее местные жители превратили в мемориал дерево, в которое врезалась иномарка с подростками. Знакомые семей и просто неравнодушные люди приносили туда цветы.
Трагедия случилась ранним утром 18 апреля. После празднования дня рождения 14-летний именинник предложил друзьям покататься по ночному городу. Он тайком взял у родителей ключи от «Хендай Солярис» и сел за руль. Ребята решили вернуться домой только к утру. Около 5 часов они ехали по улице Машиностроителей. В районе дома № 6А юный водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево. От удара машина разбилась всмятку.
В результате аварии пятеро школьников от 13 до 15 лет получили смертельные травмы и скончались на месте ДТП. Среди погибших были две девочки. Одному из подростков удалось выжить. 15-летний подросток находится в коме. Врачи до сих пор борются за его жизнь.