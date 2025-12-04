В Ростове сорвался тендер на реставрацию исторического здания бывшего окружного суда

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону завершился конкурс по выбору подрядчика для реставрации исторического здания, в котором ранее размещался областной суд, однако победителя определить не удалось. Информация об итогах торгов размещена в системе госзакупок.Ростовский областной суд в конце ноября объявил о проведении тендера на реставрационные работы этого исторического сооружения. Планировалось, что капитальный ремонт кровли, воссоздание исторического облика южного и западного фасадов, а также другие необходимые работы будут завершены до 30 октября 2026 года.Особое внимание предполагалось уделить дворовым фасадам и интерьерам, прежде всего кабинетам № 43 и № 44. На осуществление реставрационных работ из федерального бюджета было выделено 70,5 млн рублей.Результаты тендера были объявлены 2 декабря. Однако, в связи с поступлением только одной заявки, определение победителя стало невозможным. В результате конкурс был признан недействительным.