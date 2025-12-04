Три человека пострадали в жутком ДТП на трассе Ростовской области
Три человека пострадали в жутком ДТП на трассе Ростовской области. Авария произошла на автодороге Самбек - Матвеев-Курган 4 декабря.
По имеющейся информации, 48-летний водитель легковушки «БИД F3» проезжал Неклиновский район. В это время со встречной полосы выехал автомобиль, который собирался совершить обгон. Чтобы избежать лобового столкновения, «БИД F3» съехал на обочину. Возможно, из-за резкого руления автовладелец потерял контроль над транспортом. Машину занесло на «встречку». Там она влетела в авто «ВАЗ-21154».