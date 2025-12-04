- В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «БИД F3», 60-летний водитель «ВАЗ-21154» и его 64-летний пассажир, - сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Три человека пострадали в жутком ДТП на трассе Ростовской области. Авария произошла на автодороге Самбек - Матвеев-Курган 4 декабря.По имеющейся информации, 48-летний водитель легковушки «БИД F3» проезжал Неклиновский район. В это время со встречной полосы выехал автомобиль, который собирался совершить обгон. Чтобы избежать лобового столкновения, «БИД F3» съехал на обочину. Возможно, из-за резкого руления автовладелец потерял контроль над транспортом. Машину занесло на «встречку». Там она влетела в авто «ВАЗ-21154».