Здоровые ели, которые вырубили в Новочеркасске, по документам были признаны аварийными

Фото: соцсети

В Новочеркасске разгорелся скандал после вырубки целой аллеи елей на проспекте Платовском в рамках работ по благоустройству. Согласно официальным документам, спиленные деревья были признаны аварийными.Инцидент, связанный с уничтожением здоровых на вид деревьев в центре города, произошел 16 октября. В ходе запланированных работ по облагораживанию проспекта Платовского на участке от улицы Московской до площади Ермака была ликвидирована аллея елей.Решение о необходимости удаления деревьев было принято 26 марта 2025 года, а срок выполнения работ установлен до 13 ноября 2025 года. В документации утверждается, что деревья находились в аварийном состоянии и подлежали сносу, что было подтверждено соответствующей экспертной оценкой, документ появился в распоряжении DonDay.Примечательно, что в документе предусматривается обязанность восстановительного озеленения в случае незаконного повреждения или уничтожения зеленых насаждений. После вырубки здоровых елей подрядчики не предприняли никаких мер по восстановлению насаждений.Внимание к проблеме привлекли местные жители, и информация дошла до губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Глава региона, прибыв в Новочеркасск, назвал произошедшее варварством и поручил своему заместителю Артёму Хохлову провести служебное расследование для установления виновных в принятии решения о вырубке. Администрация города во главе с Николаем Толмачевым заявила, что снос деревьев не был с ними согласован. Подпись на документе о демонтаже принадлежит бывшему заместителю главы администрации Вадиму Марыгину, в отношении которого в июле 2025 года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции аллеи по Красному Спуску.Кроме того, месяц назад был арестован экс-глава Новочеркасска Юрий Лысенко, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере в виде земельного участка и строительства дома стоимостью более 8 миллионов рублей.Взятка была потребована от застройщика за содействие в получении бюджетных средств на строительство школы и включение объекта в программу развития территорий Ростовской области. В данном деле также фигурирует подчинённый Лысенко, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, который после ареста заявил об уходе в отставку.На данный момент официальные комментарии от правительства отсутствуют.Работы по сносу деревьев приостановлены, и на месте вырубленных елей планируется высадка крупномерных саженцев.