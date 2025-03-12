+18 градусов: В Ростове побит температурный рекорд

Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону 12 марта зафиксирован новый температурный максимум. Воздух прогрелся до отметки свыше +19 градусов Цельсия. Предыдущий подобный температурный показатель был отмечен в 2023 году, когда термометры показали +15,9 градуса.Стоит отметить, что абсолютный минимум был зарегистрирован в 1929 году, когда температура опустилась до -20 градусов.По информации метеорологов, в ближайшие дни в Ростове ожидается дальнейшее повышение температуры. В связи с этим, не исключено установление новых рекордов.Следует напомнить, что подобная аномальная жара наблюдалась в Ростове летом прошлого года. Тогда в течение месяца было зафиксировано несколько температурных рекордов. Столбики термометров достигали значений выше +40 градусов, что приводило к выходу из строя электрооборудования и перебоям в электроснабжении.