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Побит температурный рекорд 70-летней давности в Ростове 25 апреля. Об этом сообщают синоптики донского региона.Температура в донской столице в течение дня достигнет +30 градусов. Последний раз рекордную жару в этот день в конце апреля фиксировали в 1950 году (74 года назад!). Тогда воздух прогрелся до +28,7 градуса.Местные жители несколько шокированы такими перепадами температуры. Утром столбики термометров показывали +16 градусов, но за несколько часов температура поднялась в два раза. Такие скачки могут привести к ухудшению самочувствия метеозависимых людей.Ранее данную ситуацию комментировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Специалист отметил, что радоваться такому теплу не стоит. Сильная жара и отсутствие осадков могут привести к засухе и погубить сельскохозяйственные культуры.