Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В небе над Ростовской областью сбили 11 беспилотников

В небе над Ростовской областью сбили 11 беспилотников
В Ростовской области в ночь на 16 сентября уничтожили 11 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Над территорией РФ сбили 87 беспилотных летательных аппаратов. Дроны уничтожили в период с 23:00 15 сентября по 06:00 16 сентября в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах.

После атаки БПЛА в Верхнедонском районе случился пожар. К счастью, пламя оперативно потушили. В результате происшествия никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.