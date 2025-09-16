В небе над Ростовской областью сбили 11 беспилотников

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области в ночь на 16 сентября уничтожили 11 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Над территорией РФ сбили 87 беспилотных летательных аппаратов. Дроны уничтожили в период с 23:00 15 сентября по 06:00 16 сентября в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах.После атаки БПЛА в Верхнедонском районе случился пожар. К счастью, пламя оперативно потушили. В результате происшествия никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.