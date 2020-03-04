Расписание электричек Ростов - Краснодар изменится из-за ремонтных работ





График движения пригородных поездов на направлении Ростов - Краснодар изменится из-за планового ремонта на перегоне Васильево-Петровская - Орловка-Кубанская. Работы начнутся с 18 марта. Об этом сообщили в управлении Северо-Кавказской железной дороги.



Временное расписание вводится до 8 апреля. Так, пригородный поезд № 6286 Староминская-Тимашевская - Орловка-Кубанская будет отправляться со станции Староминская-Тимашевская на 47 минут ранее графика - в 15:39.



Электричка № 6186/6185 Орловка-Кубанская - Ростов отойдёт от станции Орловка-Кубанская на 47 минут раньше графика - в 16:06.



Пригородный поезд № 6228 Тимашевская - Орловка-Кубанская отправится со станции Тимашевская в 19:17. Это на полтора часа позже графика.



Электропоезд № 6266/6265 Орловка-Кубанская - Ростов меняет время отправления со станции Орловка-Кубанская на 21:23, то есть на 53 минуты позже привычного расписания.



Кроме того, с 19 марта по 9 апреля электричка № 6282 Староминская-Тимашевская - Орловка-Кубанская будет отходить от станции Староминская-Тимашевская на пять минут раньше, то есть в 04:51.



Состав № 6182 Орловка-Кубанская - Ростов отправится от станции Орловка-Кубанская на пять минут раньше своего расписания - в 05:17.



Пригородный поезд № 6172/6171 Ростов - Орловка-Кубанская отправится из Ростова в 8:07, то есть на 11 минут раньше обычного графика.



Электричка № 6702 Краснодар-1 - Тимашевская отправится из Краснодара на 55 минут позже привычного расписания - в 10:15.