В Ростовской области нет пострадавших в результате массовой атаки дронов
В Морозовском районе Ростовской области никто не пострадал в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев 5 апреля.
По информации губернатора, незначительный ущерб нанесен электроподстанции. Из-за поврежденной ЛЭП без электричества остались 600 человек. Аварийные бригады работают на месте и скоро завершат ремонтные работы.
Также незначительные повреждения получило имущество граждан.
В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. - сообщил Василий Голубев, - На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки.
Губернатор Ростовской области сообщил, что жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества.
Напомним, что в ночь на 5 апреля в донском регионе ПВО сработала около полуночи. Жители Морозовска и Таганрога услышали десятки взрывов. Как выяснилось утром, система противовоздушной обороны уничтожила порядка 40 беспилотников.