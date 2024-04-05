В Ростовской области нет пострадавших в результате массовой атаки дронов

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В Морозовском районе Ростовской области никто не пострадал в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев 5 апреля.По информации губернатора, незначительный ущерб нанесен электроподстанции. Из-за поврежденной ЛЭП без электричества остались 600 человек. Аварийные бригады работают на месте и скоро завершат ремонтные работы.Также незначительные повреждения получило имущество граждан.В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. - сообщил Василий Голубев, - На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки.Губернатор Ростовской области сообщил, что жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества.Напомним, что в ночь на 5 апреля в донском регионе ПВО сработала около полуночи. Жители Морозовска и Таганрога услышали десятки взрывов. Как выяснилось утром, система противовоздушной обороны уничтожила порядка 40 беспилотников.