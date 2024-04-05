Тысячи жителей в Морозовске Ростовской области остались без света после атаки беспилотников

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Тысячи жителей города Морозовска Ростовской области остались электричества из-за атаки дронов. Сбитый беспилотник рухнул на городскую электроподстанцию.Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ночью с 4 на 5 апреля на регион была совершена атака БПЛА. Больше всего не повезло Таганрогу и Морозовску. Атака была направлена в основном на Таганрог и Морозовск. Система ПВО отбила около 40 беспилотников, некоторые из которых упали на жилые территории.В Морозовске беспилотник упал на электроподстанцию и оставил тысячи людей без света. Электричества нет на улицах Ленина, Луначарского, Гелетухина, Донскова, Энгельса, Карла Маркса, Подтёлкова, Матросова, Фрунзе, Максима Горького, Воровского, Мичурина, Чехова, Котовского, Кутузова, Халтурина, Володарского, Элеваторный, Чапаева, Калитвянского, Комсомольский, Гастелло, Островского, Толстого, К.Либкнехта, Николаева, Шаумяна, Пирогова, Космический, Будённого.Губернатор рассказал, что сейчас специалисты делают все, чтобы восстановить снабжение жителям. В Донэнерго о подключении потребителей к электричеству пока не сообщали.