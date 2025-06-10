Фото: Правительство РО

В Ростовской области с 10 июня введен режим ЧС из-за сильной засухи. Об этом сообщило региональное правительство.После майских заморозков наступила засуха. Из-за нехватки влаги страдают более 25 районов и полмиллиона гектаров земли. В самых пострадавших районах введен режим ЧС.По данным метеорологов, опасная засуха зафиксирована в десяти районах области. Под озимой пшеницей засуха затронула станицу Казанскую, Чертково, Белую Калитву, Шахты, Маргаритово, Семикаракорск и Гигант. Под яровым ячменем проблемы с влагой возникли в Зернограде и Цимлянске, а также в Чертково под горохом.Напомним, что в мае на территории Дона уже вводили режим ЧС из-за заморозков. Тогда пострадало около 240 тысяч гектаров посевов, из которых более 100 тысяч погибли.