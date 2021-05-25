В конце недели тысячи жителей Ростова останутся без электричества

В Ростове-на-Дону сотни домов обесточат в конце рабочей недели. Массовое отключение электричества запланировано на 28 мая.Дольше всего - с 9 до 17 часов - лампочки погаснут в домах, расположенных по адресам: улица Дундича, 48-58, 2-62 и 1-67; Конституционная, 66-106, 63-103; 20-летия Октября, 72-114, 82-125; Кемеровская, 70-114, 65-109; Калужская, 82-126, 103-159; Мурманская, 96-164, 91-153; Камская, 92-152, 101-167; Волжская, 110-156, 101-147; Брестская, 2-36; Карбышева, 2-42, 9-35; Гончарова, 2-38, 1-39; Физическая, 9-11, 8-12; Можайская, 7-77; а также улица Глинки, 98-152, 95-153; 12-го Декабря, 69-93, 94-118; 1-я Грамши, 1-55, 2-66; 2-я Грамши, 35-91, 36-98. Аналогичная ситуация в переулках Зимовниковском, 2-12, 1-27, Кузнецком, 1-51, 2-28 и Цокольном, 1-5, 2-10.С 9 до 16 часов без света останутся жители домов №№ 63/1, 63/90, 65 на улице Красноармейской, №72 на Тельмана и №№ 87, 89/90 на проспекте Ворошиловском.Света также не будет в переулке Семашко, 48 и 50, а также в переулке Газетном, 51, 59. Там электричество отключат с 9 до 14 часов.В числе обесточенных окажутся дома №№ 46-70, 47, 51-75 в переулке Газетном, №№ 51, 53, 55/45, 59, 61 на улице Большой Садовой, №№ 44, 46/1 в переулке Семашко и №2/54 на улице Суворова. Ростовчане, проживающие по этим адресам, лишатся света с 9 до 12 часов.Как сообщили в ДонЭнерго, массовые отключения необходимы для проведения техобслуживания и проверки оборудования на электросети.