Тысячи жителей Ростова останутся без света в первые дни марта
Сотни домов Ростова-на-Дону останутся без света в первые дни марта. Актуальный график отключений опубликовали «Донэнерго».
В понедельник, 1 марта с 9 до 17 часов, света не будет на адресах:
– улица Гранитная, 1-73, 2-64;
– переулок Паровозный, 7-31, 8-26;
– проспект Шолохова, 123-161;
– улица Новомосковская, 1-17, 2-34;
– улица Полторацкого, 25-67, 10-56;
– улица Просвещения, 1-3, 2-20;
– переулок Нальчинский, 1-47, 2-44;
– улица Куйбышева, 1-25, 10-30;
– улица Шолохова, 162-238;
– улица Коммунаров, 69-83;
– переулок Геленджикский, 16-34, 15-35;
– переулок Новороссийский, 1-33;
– улица Вяземцева, 35-57, 56-76;
– переулок Суздальский, 1-11, 2-10;
– улица Детская, 196-244, 221-263;
– улица Солидарности, 219-248;
– улица Кржижановского, 197-243, 222-264;
– переулок Роговский, 1-69, 2-44;
– переулок Равенства, 5-67, 8-64;
– улица Книжная, 177-213, 196-246;
– улица Горсовестская, 2-52, 1-45;
– переулок Шахтинский, 1-17, 2-16;
– переулок Егорлыкский, 1-21, 2-22;
– улица Сквозная, 1-87, 2-84;
– улица Пулковская, 1-73, 2-78;
– улица Новгородская, 1-79, 2-74;
– улица Кадровая, 1-71, 2-92;
– улица Керамическая, 1-13, 6-12;
– переулок Кафельный, 1-19, 2-18;
– переулок Крымский, 2-24, 1-21;
– переулок Тихорецкий, 2-34, 1-34;
– переулок Кабардинский, 1-49, 2-52;
– переулок Осетинский, 2-34, 1-39;
– переулок Кавказский, 1-37, 2-36;
– переулок Казбекский, 1-39, 2-50;
– переулок Тебердинский, 2-56, 25-71;
– переулок Тувинский, 1-59, 6-68;
– переулок Дзержинского, 1-33, 2-64;
– переулок Поворотный, 5-21, 2-22;Ы
В это же время с 1 по 5 марта электричества не будет на адресах:
– улица Скачкова, 26-30;
– улица 2-я Краснодарская, 151-159, 96/1, 96/7, 96, 96/6, 98/2;
– улица 6-я Проектируемая, 26А, 98;
– улица Лисичанская, 2-14, 7-19;
– улица Стальского, 1-41;
– улица Лескова, 11-31, 18-32;
– улица Гомельская, 1-19, 2-18;
– улица Алма-Атинская, 33-59, 44-98;
– улица Ногинская, 1-25, 2-32;
– улица Куприна, 1-37, 2-40;
– улица Фадеева, 1-39, 2-36;
– улица Писемского, 1-29, 2-38;
– переулок Днепродзержинский, 2-26, 1-41;
– улица Некрасовская, 1-73, 4-18, 24-76;
– переулок Силикатный, 19-25, 12;
– улица Новостроевская, 173-219, 182-230;
– переулок Руднева, 2-40, 58-78, 1-43, 61-73;
– переулок Коновалова, 1-23, 2-20;
Также 1 марта с 10 до 18 часов обесточены будут дома №71, 73, 75, 75/17 на улице Большой Садовой; с 9 до 16 – в домах №45-57, 46-54 в переулке Гвардейском, №115-135, 96-126 на улице Черепахина, в 3-м переулке, №26-28 в переулке Скрыпника; с 9 до 14 часов – №125-137, 88-96 на улице Войкова, №3-11 в переулке 3-й Поселковый, №9-21, 4-20 в переулке 4-й Поселковый, №1-15, 2-16 в переулке 5-й Поселковый.
Во вторник, 2 марта с 9 до 16 часов, свет отключат на адресах:
– улица Богданова, 2-24, 1-23;
– улица Подвойского, 2-10;
– улица Листопадова, 4-12, 1-31;
– проспект Кировский, 46-48;
– улица Зорге, 38/195, 40-41;
– улица Калинина, 179-195; 194/11;
– 25-я линия, 30-68, 37-69;
– улица 27-я линия, 22-72, 25-89;
– улица 1-я Пролетарская, 4-22, 1-25;
– улица 2-я Пролетарская, 2-16, 1-19;
– улица Пахотная, 1-31, 20-86;
– проспект 40 лет Победы, 150-162;
– переулок Молочный, 88-93, 64-68;
– улица Петрозаводская, 37-39;
– улица Ровенская, 73-109, 74-130;
– улица Содружества, 9-17, 34-36;
– улица 19-я линия, 21-39;
– улица 21-я линия, 32-42, 33-49;
– улица 23-я линия, 34-50, 43-71;
– улица 23-я линия, 34-50, 43-71;
В среду, 3 марта с 9 до 16 часов, отключения пройдут в домах №46-48 на проспекте Кировском. А в это же время, но с 3 по 5 число, на следующих адресах:
– переулок Одоевский, 1-15, 2-18;
– переулок Багаевский, 7-25, 2-34;
– переулок Таллинский, 1-37, 2-34;
– переулок Кавказский, 1-23А, 2-22;
– переулок Казбекский, 1-19, 2-30;
– переулок Тебердинский, 1-37, 2-32;
– переулок Тувинский, 6-58, 29, 47-55;
– улица Куйбышева, 1-25, 10-30;
– улица Гераневая, 1-35, 2-58;
– улица Обаятельная, 1-25, 2-14;
– переулок Одуванчиковый;
– переулок Тенистый;
– переулок Прохладный;
– переулок Ромашковый;
– переулок Рябиновый;
– улица Шостаковича, 13-29;
– улица Крамского, 2-20;
– улица 2-я линия, 18-46, 31-77;
– улица Серова;
– улица Шостаковича;
– улица Сурикова;
– улица Гнесина;
– переулок Грабаря;
– улица Свиридова;
– проспект Шолохова, 214, 222-232;
– улица В. Нольная, 35-41, 22;
– улица Налбандяна, 86-92;
– переулок Шахтинский, 1-17, 2-16;
– переулок Егорлыкский, 1-21, 2-22;
– улица Кржижановского, 245-265, 264-282;
– улица Солидарности, 248-268, 291-305;
– улица Поленова, 1-17, 2-18;
– улица Солидарности, 131-209, 116-178;
– улица Владиленская, 201-243, 136-170;
– переулок Молочный, 31-69, 36-62;
– проспект Шолохова, 121, 121А, 190-210;
– улица Коммунаров, 69-83, 1-11;
– улица Кабардинская, 1-49, 2-28;
– улица Горсоветская, 52;
– переулок Ударников, 29-39, 22-42;
– переулок Красный Звезды, 22-33, 22-32;
– переулок Гельца, 21-37, 18-26;
В этот же день, но с 9 до 17 часов, на адресах:
– переулок Силикатный, 14-26, 29-47;
– переулок Сулинский, 1-15;
– улица Пахотная, 1-31, 20-86;
– проспект 40 Лет Победы, 150-162;
– переулок Молочный, 88-93, 64-68;
– улица 9-я линия, 1-19, 2-20;
– переулок Гродненский, 2-6, 3-9;
– улица Достоевского, 6-62, 1-49;
– улица Кима, 2-16, 1-35;
– переулок Кумский, 2-6, 3-7;
– улица Белореченская, 1-5;
– улица 11-я линия, 1-9, 2-12;
– улица Закруткина, 31-35;
– улица Советская, 26-32;
– переулок Майкопский, 2-18, 7-33;
– улица Песчаная, 4-24, 1-15;
– улица Писательская, 10-52, 7-65;
В четверг, 4 марта с 9 до 17 часов, света не будет на следующих адресах:
– переулок 5-й Самобытный, 1-13, 2-10;
– переулок 6-й Самобытный, 1-11, 2-10;
– переулок 7-й Самобытный, 1-19;
– улица Закруткина, 38-62, 35-47;
– улица Советская, 32-44;
– улица Мясникова, 75-93;
– улица 7-я линия, 65-87, 66-96;
– улица 9-я линия, 51-87, 68-84;
– улица Листопадова, 93-109;
– улица 1-я Пролетарская, 67-71, 64-68;
– улица Заводская, 67-99;
– улица 2-я Заводская, 77А, 54-82;
– улица 3-я линия, 20-32, 15-33;
– улица 5-я линия, 2-26, 1-31;
– улица 7-я линия, 1-21, 2-20;
– улица 9-я линия, 2-4;
– улица 1-я линия, 14-40, 15-31;
– переулок 1-й Самобытный, 1-7, 2-10;
– переулок 2-й Самобытный, 1-5, 2-4, 75/2;
– переулок 3-й Самобытный, 1-13, 2-10;
– переулок 4-й Самобытный, 1-3, 2-4;
– переулок 2-й Кирпичный, 6;
– улица 3-я Литературная, 51/б;
В тот же день с 10 до 14 часов будут обесточены дома №23, 32, 34, 39 и 43 на улице Суворова, №37/29, 56-58 на улице Чехова и №89 на улице Большая Садовая.