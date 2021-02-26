Тысячи жителей Ростова останутся без света в первые дни марта

Сотни домов Ростова-на-Дону останутся без света в первые дни марта. Актуальный график отключений опубликовали «Донэнерго».В понедельник,, света не будет на адресах:– улица Гранитная, 1-73, 2-64;– переулок Паровозный, 7-31, 8-26;– проспект Шолохова, 123-161;– улица Новомосковская, 1-17, 2-34;– улица Полторацкого, 25-67, 10-56;– улица Просвещения, 1-3, 2-20;– переулок Нальчинский, 1-47, 2-44;– улица Куйбышева, 1-25, 10-30;– улица Шолохова, 162-238;– улица Коммунаров, 69-83;– переулок Геленджикский, 16-34, 15-35;– переулок Новороссийский, 1-33;– улица Вяземцева, 35-57, 56-76;– переулок Суздальский, 1-11, 2-10;– улица Детская, 196-244, 221-263;– улица Солидарности, 219-248;– улица Кржижановского, 197-243, 222-264;– переулок Роговский, 1-69, 2-44;– переулок Равенства, 5-67, 8-64;– улица Книжная, 177-213, 196-246;– улица Горсовестская, 2-52, 1-45;– переулок Шахтинский, 1-17, 2-16;– переулок Егорлыкский, 1-21, 2-22;– улица Сквозная, 1-87, 2-84;– улица Пулковская, 1-73, 2-78;– улица Новгородская, 1-79, 2-74;– улица Кадровая, 1-71, 2-92;– улица Керамическая, 1-13, 6-12;– переулок Кафельный, 1-19, 2-18;– переулок Крымский, 2-24, 1-21;– переулок Тихорецкий, 2-34, 1-34;– переулок Кабардинский, 1-49, 2-52;– переулок Осетинский, 2-34, 1-39;– переулок Кавказский, 1-37, 2-36;– переулок Казбекский, 1-39, 2-50;– переулок Тебердинский, 2-56, 25-71;– переулок Тувинский, 1-59, 6-68;– переулок Дзержинского, 1-33, 2-64;– переулок Поворотный, 5-21, 2-22;ЫВ это же времяэлектричества не будет на адресах:– улица Скачкова, 26-30;– улица 2-я Краснодарская, 151-159, 96/1, 96/7, 96, 96/6, 98/2;– улица 6-я Проектируемая, 26А, 98;– улица Лисичанская, 2-14, 7-19;– улица Стальского, 1-41;– улица Лескова, 11-31, 18-32;– улица Гомельская, 1-19, 2-18;– улица Алма-Атинская, 33-59, 44-98;– улица Ногинская, 1-25, 2-32;– улица Куприна, 1-37, 2-40;– улица Фадеева, 1-39, 2-36;– улица Писемского, 1-29, 2-38;– переулок Днепродзержинский, 2-26, 1-41;– улица Некрасовская, 1-73, 4-18, 24-76;– переулок Силикатный, 19-25, 12;– улица Новостроевская, 173-219, 182-230;– переулок Руднева, 2-40, 58-78, 1-43, 61-73;– переулок Коновалова, 1-23, 2-20;Такжеобесточены будут дома №71, 73, 75, 75/17 на улице Большой Садовой; с 9 до 16 – в домах №45-57, 46-54 в переулке Гвардейском, №115-135, 96-126 на улице Черепахина, в 3-м переулке, №26-28 в переулке Скрыпника; с 9 до 14 часов – №125-137, 88-96 на улице Войкова, №3-11 в переулке 3-й Поселковый, №9-21, 4-20 в переулке 4-й Поселковый, №1-15, 2-16 в переулке 5-й Поселковый.Во вторник,, свет отключат на адресах:– улица Богданова, 2-24, 1-23;– улица Подвойского, 2-10;– улица Листопадова, 4-12, 1-31;– проспект Кировский, 46-48;– улица Зорге, 38/195, 40-41;– улица Калинина, 179-195; 194/11;– 25-я линия, 30-68, 37-69;– улица 27-я линия, 22-72, 25-89;– улица 1-я Пролетарская, 4-22, 1-25;– улица 2-я Пролетарская, 2-16, 1-19;– улица Пахотная, 1-31, 20-86;– проспект 40 лет Победы, 150-162;– переулок Молочный, 88-93, 64-68;– улица Петрозаводская, 37-39;– улица Ровенская, 73-109, 74-130;– улица Содружества, 9-17, 34-36;– улица 19-я линия, 21-39;– улица 21-я линия, 32-42, 33-49;– улица 23-я линия, 34-50, 43-71;– улица 23-я линия, 34-50, 43-71;В среду, 3 марта, отключения пройдут в домах №46-48 на проспекте Кировском. А в это же время, но с 3 по 5 число, на следующих адресах:– переулок Одоевский, 1-15, 2-18;– переулок Багаевский, 7-25, 2-34;– переулок Таллинский, 1-37, 2-34;– переулок Кавказский, 1-23А, 2-22;– переулок Казбекский, 1-19, 2-30;– переулок Тебердинский, 1-37, 2-32;– переулок Тувинский, 6-58, 29, 47-55;– улица Куйбышева, 1-25, 10-30;– улица Гераневая, 1-35, 2-58;– улица Обаятельная, 1-25, 2-14;– переулок Одуванчиковый;– переулок Тенистый;– переулок Прохладный;– переулок Ромашковый;– переулок Рябиновый;– улица Шостаковича, 13-29;– улица Крамского, 2-20;– улица 2-я линия, 18-46, 31-77;– улица Серова;– улица Шостаковича;– улица Сурикова;– улица Гнесина;– переулок Грабаря;– улица Свиридова;– проспект Шолохова, 214, 222-232;– улица В. Нольная, 35-41, 22;– улица Налбандяна, 86-92;– переулок Шахтинский, 1-17, 2-16;– переулок Егорлыкский, 1-21, 2-22;– улица Кржижановского, 245-265, 264-282;– улица Солидарности, 248-268, 291-305;– улица Поленова, 1-17, 2-18;– улица Солидарности, 131-209, 116-178;– улица Владиленская, 201-243, 136-170;– переулок Молочный, 31-69, 36-62;– проспект Шолохова, 121, 121А, 190-210;– улица Коммунаров, 69-83, 1-11;– улица Кабардинская, 1-49, 2-28;– улица Горсоветская, 52;– переулок Ударников, 29-39, 22-42;– переулок Красный Звезды, 22-33, 22-32;– переулок Гельца, 21-37, 18-26;В этот же день, но, на адресах:– переулок Силикатный, 14-26, 29-47;– переулок Сулинский, 1-15;– улица Пахотная, 1-31, 20-86;– проспект 40 Лет Победы, 150-162;– переулок Молочный, 88-93, 64-68;– улица 9-я линия, 1-19, 2-20;– переулок Гродненский, 2-6, 3-9;– улица Достоевского, 6-62, 1-49;– улица Кима, 2-16, 1-35;– переулок Кумский, 2-6, 3-7;– улица Белореченская, 1-5;– улица 11-я линия, 1-9, 2-12;– улица Закруткина, 31-35;– улица Советская, 26-32;– переулок Майкопский, 2-18, 7-33;– улица Песчаная, 4-24, 1-15;– улица Писательская, 10-52, 7-65;В четверг,, света не будет на следующих адресах:– переулок 5-й Самобытный, 1-13, 2-10;– переулок 6-й Самобытный, 1-11, 2-10;– переулок 7-й Самобытный, 1-19;– улица Закруткина, 38-62, 35-47;– улица Советская, 32-44;– улица Мясникова, 75-93;– улица 7-я линия, 65-87, 66-96;– улица 9-я линия, 51-87, 68-84;– улица Листопадова, 93-109;– улица 1-я Пролетарская, 67-71, 64-68;– улица Заводская, 67-99;– улица 2-я Заводская, 77А, 54-82;– улица 3-я линия, 20-32, 15-33;– улица 5-я линия, 2-26, 1-31;– улица 7-я линия, 1-21, 2-20;– улица 9-я линия, 2-4;– улица 1-я линия, 14-40, 15-31;– переулок 1-й Самобытный, 1-7, 2-10;– переулок 2-й Самобытный, 1-5, 2-4, 75/2;– переулок 3-й Самобытный, 1-13, 2-10;– переулок 4-й Самобытный, 1-3, 2-4;– переулок 2-й Кирпичный, 6;– улица 3-я Литературная, 51/б;В тот же деньбудут обесточены дома №23, 32, 34, 39 и 43 на улице Суворова, №37/29, 56-58 на улице Чехова и №89 на улице Большая Садовая.