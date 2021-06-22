В конце недели тысячи жителей Ростова снова останутся без света

В Ростове без света останутся несколько тысяч ростовчан. О массовом отключении электричества сообщили на сайте Донэнерго 24 июня.С 9:00 до 16:00 без света останутся больше 10 улиц. На улице Горького это участок между Доломановским и Халтуринским переулками, а именно 13/50, 15 и с 23 по 47. На самом Доломановском отключат всего одно здание под номером 60.Красноармейская останется без электричества с 36 по 40 дом, Братский переулок - с 61 по 71, а улица Богданова - с 2 по 24. Также обесточат жителей Пролетарского района. Там без света останутся жильцы 19-й линии с 21 по 39 здание, 21-й линии с 32 по 49, 23-й линии с 34 по 50 и с 43 по 71, а также 25-й и 27-й линии с 30 по 68, 37 по 69 и 22 по 72, 25 по 89 соответственно. Кроме того, без света останутся дома на улице 1-й Пролетарской от 1 до 25 и от 4 до 22 дома, 2-й Пролетарской от 1 до 19 и от 2 до 16, а также на Подвойского и Листопадова от 2 до 10 и от 1 до 31, от 8 до 12.До 17:00 без электроэнергии оставят более 15 улиц. На улице Дундича - с 26 по 62 и с 23 по 67 дом, на Конституционной - с 66 по 106 и с 63 по 103, а на улице 20-летия Октября - с 72 по 114 и 81 по 125. Улицу Кемерово обесточат на участке от номера 65 до 109, от 70 до 114, Калужскую - от 82 до 96, от 103 до 127, Глинки - от 95 до 119, от 98 до 120, а также Мурманскую и Камскую от 91 до 153, от 96 до 164 и от 92 до 118, от 101 до 127 здания соответственно.Кроме того, без электроэнергии останутся жители домов на Волжской с 101 по 127 и с 110 по 138, на Бресткой с 2 по 36 и на Карбышева с 30 по 42. Первая и вторая улица Грамши тоже будут обесточены. Там без электричества останутся дома с 15 по 39, с 30 по 60 и с 54 по 72, с 57 по 91 соответственно. Гончарова будет без света с 2 по 38 и с 1 по 39 дом, Можайская - с 35 по 47, Цокольный - с 1 по 5 и с 2 по 10, а улица 12-го декабря - с 69 по 93 и 94 по 118. На Физической людей оставят без электроэнергии на участке с 8 по 12 дом по обеим улицам.