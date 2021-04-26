В конце недели тысячи ростовчан останутся без электричества

В Ростове к концу недели обесточат сотни домов. Как сообщили в Донэнерго, причиной массовых отключений станут технические работы на линии электросети и проверка оборудования.В четверг, 29 апреля, с 9:00 до 16:00 без света останутся жители домов №№ 69/6, 69/8, 69/9, 73/3, 73/13, 73/14 на проспекте 40-летия Победы. А на улицах Мечникова, 11-17; Джапаридзе, 1-17, 2-8; Раевского, 12-26, 51-65 электричества не будет с 9:00 до 14:00. В этот же день обесточат дома №№ 20-36, 21-35 на 7-й Линии, №№ 26-36, 19-31А на 9-й Линии, №№ 14-28, 33-37 на 11-й Линии, №№ 59-75, 32-58 на Мясникова и №№ 32-36 на Закруткина. В этих домах света не будет с 9:00 до 15:00.Ростовчане, проживающие по адресам: улица Всесоюзная, 29-137, 34-124; переулки Ковельский, 1-5, 2-6; Милютинский, 6, 6А; Миусский, 6-8, 32-46; 21-31; улицы Набережная, 23, 47-103; Портовая, 532; Циолковского, 30; Волкова, 7, 7/2, 9, 9А, 9Б; Венеры, 9/5 и 11/6 останутся без света с 9:00 до 17:00. Аналогичная ситуация – и в домах №№ 1-7, 4-8 в переулках Пржевальского, №№ 11-13 в Ремонтненском, №№ 3-7 Урицкого, №№ 2-4, 1-5 в Юношеском, №№ 1, 3 в Атмосферном, № 2 Урана, а также № 15А на проспекте Космонавтов.На следующий день, 30 апреля, обесточат дома №№ 19-57 на проспекте Ленина, №№ 53-141 на улице Освобождения и №№ 3-9, 2-10 на Профинтерна. Там света не будет с 9:00 до 14:00.На улицах Кржижановского, 62-94, 43-75, Шатурской, 1-21, 2-16, Владиленской, 55-187, 38-126; Александра Блока, 1-27, 2-28, Якуба Коласа, 9-25, 10-30 света не будет с 9:00 до 16:00. В это же время электричества не будет в переулке Гельца, 17-35, 12-26 и на улице Герцена, 71-89.