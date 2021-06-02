Сотни жителей Ростова останутся без света в конце недели

Жители Ростова останутся без электричества в конце рабочей недели. Массовые отключения пройдут 4 июня, сообщили в ДонЭнерго.Дольше всего без света просидят ростовчане, проживающие в домах №№ 29-35,70, 82-90 на улице Андрея Сладкого, №№ 59, 63-65,74-78 на Калинина, №№ 21-69, 26-76, 46 на Крайней, №№ 16-62 на Осипенко, №№ 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2,11/6, 11/7, 13 на Добровольского и № 146/1 на Доватора. Там электричество отключат с 9 до 17 часов.Аналогичная ситуация будет и на улице Пушкинской, 175А, в переулке Университетском, 62. Там света не будет с 9 до 16 часов. Немного меньше, с 9 до 14 часов обесточат дом №33 на улице Большой Садовой.Также массовые отключения пройдут и в Нахичевани. Лампочки погаснут в домах №№ 7,9 на 6-й Линии, №№ 1-11, 2-20 на 8-й Линии, №№ 1-15, 2-16 на 10-й Линии, №№ 30-42 на Майской. Ростовчане, проживающие по этим адресам, лишатся электричества с 9 до 13 часов.На улице Ленина, 109А, 107, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 109/1 также не будет света - с 10 до 14 часов.Временные неудобства связаны с проведением техобслуживания и проверкой оборудования на электросети.