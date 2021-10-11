В Каменском районе закрыли все школы и вузы из-за угрозы теракта

В Каменском районе Ростовской области из-за угрозы терактов закрыли все учебные заведения. Сообщения об угрозе появились в родительских чатах вечером 12 октября. В аудиозаписи подросток заявил, что ему якобы известно о запланированных группой учеников терактах.В связи с этим во всех вузах и школах города Каменска-Шахтинского и района на следующий день отменили занятия. Некоторые из них 13-го числа провели занятия дистанционно.Вскоре правоохранители вычислили распространявшего информацию о терактах. 15-летнего подростка задержали.- Оценка его действиям будет дана в соответствии с Уголовным кодексом, который предусматривает в таких случаях ответственность либо по ч. 3 ст. 207 УК РФ, либо по ст. 207.1 УК РФ* — за публичное распространение ложной информации и создание массовых волнений среди граждан, — рассказала и.о. каменского городского прокурора Наталья Громченко изданию «Пик».