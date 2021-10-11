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В Каменском районе закрыли все школы и вузы из-за угрозы теракта

В Каменском районе закрыли все школы и вузы из-за угрозы теракта
В Каменском районе Ростовской области из-за угрозы терактов закрыли все учебные заведения. Сообщения об угрозе появились в родительских чатах вечером 12 октября. В аудиозаписи подросток заявил, что ему якобы известно о запланированных группой учеников терактах.

В связи с этим во всех вузах и школах города Каменска-Шахтинского и района на следующий день отменили занятия. Некоторые из них 13-го числа провели занятия дистанционно.

Вскоре правоохранители вычислили распространявшего информацию о терактах. 15-летнего подростка задержали.

- Оценка его действиям будет дана в соответствии с Уголовным кодексом, который предусматривает в таких случаях ответственность либо по ч. 3 ст. 207 УК РФ, либо по ст. 207.1 УК РФ* — за публичное распространение ложной информации и создание массовых волнений среди граждан, — рассказала и.о. каменского городского прокурора Наталья Громченко изданию «Пик».

Фото: open.irkobl.ru.
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