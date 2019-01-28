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Школы в Шахтах эвакуируют из-за угрозы взрыва

Школы в Шахтах эвакуируют из-за угрозы взрыва
В Шахтах учеников школ массово эвакуируют из-за сообщения о бомбе. Об этом рассказал DonDay Шахты.

30 января десять учебных заведений на электронную почту получили рассылку с пугающей информацией. В сообщении говорилось: «Печальная новость для вас!Все школы по вашему городу заминированы, в том числе и ваша. Без эвакуации будут жертвы! Не делайте ошибок, либо прольется много крови».

Письмо пришло около девяти часов. Сразу люди стали узнавать о том, что их детей отпустили с уроков. Занятия в срочном порядке были отменены в школах № 3, 2, 10, 11, 25, 23, 27, 37, 38 и 41.

Официальной причиной назвали работу СЭС против вируса гриппа. Однако, здания оцеплены как при угрозе заминирования.

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