Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В школах Шахт после проверки не обнаружили взрывчатку

В школах Шахт после проверки не обнаружили взрывчатку
В Шахтах в ходе проверки не обнаружили взрывчатых веществ. Напомним, утром 30 января учебные заведения города получили сообщение, в котором говорилось о том, что здания заминированы, сообщает DonDay Шахты.

К 17 часам уже проверили 23 школы. Их заминирование не подтвердилось.

Однако сообщения об угрозе продолжают поступать. Поэтому до 31 января занятия в школах отменены до тех пор, пока не закончится проверка.

Введён режим обеспечения повышенной безопасности. Все учебные заведения взяты под охрану.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.