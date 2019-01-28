В школах Шахт после проверки не обнаружили взрывчатку



В Шахтах в ходе проверки не обнаружили взрывчатых веществ. Напомним, утром 30 января учебные заведения города получили сообщение, в котором говорилось о том, что здания заминированы, сообщает DonDay Шахты.



К 17 часам уже проверили 23 школы. Их заминирование не подтвердилось.



Однако сообщения об угрозе продолжают поступать. Поэтому до 31 января занятия в школах отменены до тех пор, пока не закончится проверка.



Введён режим обеспечения повышенной безопасности. Все учебные заведения взяты под охрану.