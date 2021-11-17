В Каменске мать погибшего при пожаре малыша избежала наказания
Каменский районный суд прекратил уголовное дело в отношении матери 3-летнего ребенка, погибшего во время пожара. Людмилу П. обвиняли по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Как сообщал Rostov.ru, трагедия случилась в декабре 2020 года в хуторе Малая Каменка. Загорелся один из домов на улице Лесной. Соседи, увидев столб черного дыма, вызвали спасателей. Когда пожарные потушили пламя, то обнаружили тело трехлетнего мальчика.
Оказалось, что в тот день мать ребенка отвозила девятилетнего сына в школу. Чтобы малыш не замерз в ее отсутствие, Людмила растопила печку. Через некоторое время огонь начал распространяться по дому. Маленький мальчик не смог выбраться из горящего жилья и задохнулся дымом.
Бабушка погибшего ребенка подала в суд на Людмилу. На женщину, только что потерявшую малыша, завели уголовное дело. Убитая горем мать могла получить до двух лет лишения свободы. При этом непонятно, как должна была поступить женщина, отвозя одного ребенка в школу, а другого оставляя дома. Других способов обогреть жилье в хуторах, как правило, нет, а без затопленной печки малыш наверняка бы сильно замерз к ее возвращению.
Через некоторое время бабушка ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, Людмила возместила материальный вред пожилой женщине. Претензий у последней нет.