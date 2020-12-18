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В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб трехлетний малыш

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб трехлетний малыш
В Каменском районе во время пожара погиб трехлетний малыш. Трагедия произошла утром 21 декабря в хуторе Малая Каменка.

Возгорание случилось в частном доме на улице Лесной. Соседи, увидев столб черного дыма, вызвали пожарных. Прибывшие спасатели, справившись с огнем, обнаружили труп погибшего ребенка. Оказалось, что во время пожара, кроме него, дома никого не было. Где находились родители мальчика, пока не известно.

В связи с гибелью малыша прокуратура Ростовской области проводит проверку.

- Организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций, - сообщили в ведомстве.

По факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено уголовное дело.

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