В Южный парк «Малинки» привезли птиц, пострадавших от разлива нефти в Черном море

Фото: Южном парк «Малинки»

В Южный парк «Малинки» Ростовской области привезли птиц, пострадавших от разлива нефти в Черном море. В социальных сетях зоосада 7 января сообщили, что в парк доставили чернозобых гагар, которые занесены в Красную книгу.Для оказания помощи после чрезвычайной ситуации в Керченском проливе в парк временно приняли 17 особей. Гагары прибыли после того, как их отмыли от нефти. На данный момент их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.Ветеринары круглосуточно наблюдают за птицами, следят за их здоровьем, питанием и проводят ветеринарный контроль.У птиц наблюдается снижение жирового защитного слоя, поэтому их нельзя выпустить в открытое море или озеро парка. Сейчас они находятся на карантине, где специалисты следят за восстановлением их оперения для терморегуляции и водоотталкивающей функции.