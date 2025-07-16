Фото ГК Ростов-Дон

Вратарь ГК «Ростов-Дон» Юлия Грацкевич перенесла операцию. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы команды.В начале года спортсменка получила травму кисти, из-за которой испытывала дискомфорт. После обследования у неё диагностировали растяжение связок лучезапястного сустава. Было принято решение о проведении операции.Операция прошла успешно.Сейчас Юлия чувствует себя хорошо. Как только снимут гипс, сразу же спортсменка приступит к реабилитации.