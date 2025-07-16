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Вратарь ГК «Ростов-Дон» Юлия Грацкевич перенесла операцию

Вратарь ГК «Ростов-Дон» Юлия Грацкевич перенесла операцию
Вратарь ГК «Ростов-Дон» Юлия Грацкевич перенесла операцию. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы команды.

В начале года спортсменка получила травму кисти, из-за которой испытывала дискомфорт. После обследования у неё диагностировали растяжение связок лучезапястного сустава. Было принято решение о проведении операции.

Операция прошла успешно.

Сейчас Юлия чувствует себя хорошо. Как только снимут гипс, сразу же спортсменка приступит к реабилитации.
Фото ГК Ростов-Дон
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