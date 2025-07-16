В Аксайском районе в ДТП с четырьмя фурами погиб один человек
В Аксайском районе в ДТП с четырьмя фурами погиб один человек. Происшествие случилось в ночь на 16 июля в районе поселка Красный Колос.
Как отметили в МБУ АР УПЧС, в направлении донской столицы произошло столкновение четырёх грузовых автомобилей: «ГАЗель», DAF Trucks, MAN и Hyundai. Очевидцы вызвали спасателей.
В результате аварии водитель «ГАЗели» получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи.
На участке растянулась километровая пробка.