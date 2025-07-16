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В Аксайском районе в ДТП с четырьмя фурами погиб один человек

В Аксайском районе в ДТП с четырьмя фурами погиб один человек
В Аксайском районе в ДТП с четырьмя фурами погиб один человек. Происшествие случилось в ночь на 16 июля в районе поселка Красный Колос.

Как отметили в МБУ АР УПЧС, в направлении донской столицы произошло столкновение четырёх грузовых автомобилей: «ГАЗель», DAF Trucks, MAN и Hyundai. Очевидцы вызвали спасателей.

В результате аварии водитель «ГАЗели» получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи.

На участке растянулась километровая пробка.
Фото: МБУ АР УПЧС
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