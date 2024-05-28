Южный парк птиц «Малинки» пополнился новыми жителями

Фото: Соцсети Южный парк Малинки

В Южный парк птиц «Малинки» прибыли 20 страусят эму. Руководство парка сообщило об этом в социальных сетях 28 мая.По словам зоолога Павла Айгишева, уже шесть птенцов достигли возраста 2,5 месяца и готовы встретить посетителей парка, находясь в одном из уличных вольеров. Ещё шести малышам исполнилось по 1,5 месяца, и они по-прежнему находятся под присмотром зоологов. Однако самым младшим всего 24 дня, и они пока слишком малы, чтобы покинуть своё уютное гнёздышко.Все птенцы эму находятся в прекрасном самочувствии, не имеют никаких проблем со здоровьем и сразу же проявили завидный аппетит. Рацион их питания на данный момент преимущественно состоит из специализированного комбикорма. Но ветеринары уже начинают постепенно вводить в их меню зелень и местное разнотравье. Самые старшие птенцы, как смелые исследователи, уже опробовали специально подготовленный для них бассейн, показав свои природные навыки в плавании.Эму — коренные обитатели Австралии, которые поражают своими внушительными размерами. Взрослые особи достигают примерно 190 сантиметров в высоту и могут весить до 55 килограммов. Несмотря на свой крупный размер, эти птицы являются отличными бегунами и способны развивать скорость до 50 километров в час, делая шаги длиной почти до трёх метров. Оперение у эму имеет уникальную особенность: оно может меняться в зависимости от условий окружающей среды. В дикой природе эти удивительные птицы могут прожить около 20 лет.