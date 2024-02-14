Новые обитатели появились в Южном парке птиц «Малинки»

Южный парк птиц «Малинки»

В Южный парк птиц "Малинки" в Ростовской области завезли новых обитателей - двух маленьких африканских страусят. Крошек доставили в декабре, но о них рассказали только 13 февраля. В течение месяца специалисты проверяли их здоровье и помогали им приспособиться к новому дому. Малышей разместили в вольере с кенгуру, которые с радостью приняли птиц и активно проводят с ними время.Африканский страус – самая крупная птица в мире. Она может достигать роста почти трех метров и весить до 160 килограммов. Страусы не умеют летать, но бегают очень быстро. Они могут развить скорость до 70 километров в час, делая шаги длиной около четырех метров. Они питаются различными частями растений – побегами, цветами, семенами, плодами, а также могут съедать насекомых, мелких рептилий и грызунов при случае.Ранее в южном парке "Малинки" страус по кличке Алиса снесла яйцо. Будущий птенец остался без внимания родителей, поэтому яйцо поместили в инкубатор.