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В Ростовской области в парке «Малинки» патагонская мара получила перелом из-за драки

В Ростовской области в парке «Малинки» патагонская мара получила перелом из-за драки
В Южном парке «Малинки» ветеринары спасли конечность патагонской маре. Грызун получил серьезную травму в драке с другими марами в вольере. Случай рассказала Дарья Рупасова, руководитель отдела зоологии парка.

Патагонские мары – это грызуны, которые внешне похожи на зайцев. В Южном парке «Малинки» мары обитают в одном вольере с магеллановыми гусями.

На ежедневном обходе работники парка заметили, что одна из мар плохо передвигается и практически не наступает на лапку. Животное решили показать ветеринару. Грызуну сделали рентген, который показал перелом конечности. Вероятно, мара подралась с другими жильцами вольера.

Чтобы спасти грызуну конечность, решили делать операцию. Ее провели под общим наркозом. Животному надрезали лапку, сопоставили отломанные кости и скрепили металлической пластиной. После лапу зашили. Сложность такой операции была в том, чтобы аккуратно и правильно скрепить маленькую кость грызуна.

- Все прошло штатно, без осложнений. После операции мара находится в стационаре ветеринарного блока, где будет наблюдаться в течение месяца, - объяснила Дарья Рупасова. - Полная реабилитация после такой травмы занимает несколько месяцев.

Дарья призналась, что такие операции в парке проводятся нечасто, потому что переломы конечностей у животных случаются редко.

Сейчас грызун восстанавливается, после чего вернется к своим собратьям в вольер.
Фото: Парк Малинки.
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