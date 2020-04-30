В инфекционном госпитале Ростова женщина с COVID-19 родила ребёнка

В Ростове-на-Дону женщина с коронавирусом родила ребёнка. Об этом сообщили в администрации донской столицы.Малыш появился на свет 5 мая в инфекционном госпитале на базе городской больницы № 20. Для данного медицинского учреждения это первый случай, когда сотрудники принимали роды у пациентки с COVID-19. С роженицей работали акушер-гинеколог, анестезиолог, неонатолог и акушерки. На свет появилась доношенная девочка. И новорождённая, и её мама чувствуют себя хорошо. У ребёнка взяли тест на коронавирусную инфекцию.Инфекционный госпиталь городской больницы № 20 с 3 мая специализируется на ведении и приёме беременных, рожениц и новорождённых с подтверждённым COVID-19.В Ростове-на-Дону за весь период это уже третий случай, когда женщина с новой инфекцией рожает ребёнка. Первые два малыша появились на свет в ЦГБ имени Семашко. Все дети здоровы.