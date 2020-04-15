В Ростове у женщины с коронавирусом родился ребёнок
Жительница Ростова-на-Дону с подтверждённым диагнозом «коронавирусом» родила ребёнка. Об этом 17 апреля сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Ростовчанка находилась в городской больнице № 1 имени Семашко. Роды прошли благополучно, на свет появилась девочка весом 3 450 граммов и ростом 50 сантиметров. Затем роженицу перевели в инфекционное отделение, где сейчас действует госпиталь для пациентов, заражённых коронавирусом. За её состоянием следят врачи. И мама, и кроха чувствуют себя хорошо.
Стоит отметить, что в Ростовской области это первый случай, когда больная COVID-19 родила ребёнка.
Напомним, по состоянию на утро 17 апреля на Дону зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией.