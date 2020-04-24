В Шахтах женщина с COVID-19 родила восьмимесячного малыша



В Шахтах женщина с коронавирусом родила восьмимесячного ребенка. Положительный тест она получила уже после родов. Недоношенного малыша будут выхаживать в перинатальном центре Ростова, сообщил DonDay-Шахты.



Беременную с угрозой преждевременных родов доставили в больницу 13 апреля. Неделю она лежала на сохранении, а 21 апреля, на восьмом месяце беременности родила ребенка весом 1500 граммов.



Недоношенного малыша перевели в Перинатальный центр Ростова. Чтобы сопровождать его, новоиспеченной маме пришлось сдать тест на коронавирус. На удивление, он оказался положительным. Теперь мама и ребенок некоторое время проведут порознь.