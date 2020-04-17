Ребёнку от мамы с COVID-19 провели тест на коронавирус
Ростовские специалисты провели тест на коронавирус у новорождённого ребёнка. Девочку на днях родила женщина с выявленным COVID-19.
Малышка родилась с хорошим весом, она чувствует себя хорошо. Роженицу изолировали, а у ребёнка взяли тест на новую коронавирусную инфекцию. Первый анализ показал отрицательный результат. Об этом 20 апреля сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Когда крохе исполнится десять дней, ей проведут повторное исследование.
Напомним, по состоянию на утро 20 апреля в донском регионе зарегистрировали 292 случая заболевания COVID-19. Под наблюдением медиков находятся 2 192 жителя области.