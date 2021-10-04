В автобусах Ростов - Платов подорожал проезд

В автобусах № 700 сообщением Ростов - аэропорт Платов подорожал проезд. Теперь его стоимость составляет 120 рублей (на 20 рублей больше). За багаж отдельная цена - 50 рублей.Как сообщил DonDay.ru перевозчик ООО «Дон-Авто», добраться до Платова из ТЦ «Мега» обойдется в 75 рублей, а из поселка Рассвет - в 60. Причиной роста цен на проезд стали цены на топливо, запчасти и горюче-смазочные материалы.– Стоимость проезда складывается непосредственно из расходов перевозчика, – прокомментировал замдиректора ООО «Дон-Авто» Дмитрий Денисов.По тем же причинам увеличилась стоимость проезда и в Таганроге, Шахтах, Батайске.При этом добраться до аэропорта из Ростова на такси можно в среднем чуть больше чем за тысячу рублей. За эту сумму водители проделают путь в 45 километров.